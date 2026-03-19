お笑いコンビ「スリムクラブ」の内間政成（49）が17日、自身のX（旧ツイッター）を更新。娘の卒業式を振り返った。「この時期になると思い出す」と書き出した内間。「去年の娘の卒業式」（正しくはおととし）と添えて2011年に誕生した第1子の小学校の卒業式の様子をアップ。「娘に記念撮影を拒否されたので」とつづって校門前で内間1人、寂しく写真に収まったものを披露した。ファンからは「娘さん…一生使えるネタを提供