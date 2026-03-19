ギャルモデルの今井アンジェリカが１８日、テレビ朝日系「ダイアンユースケの犬が言うてます」で、自身のＳＮＳアカウントにフォローと解除を繰り返してくる俳優がいると告白した。大型犬カフェでの収録で、犬を指名し、その犬につけられた質問に答える…という番組。今井は「ガチで口説いてきた有名人は？」という質問を引いた。今井は「あるあるだと思うけど、めっちゃフォローしてきて、外して、また次の日フォローしてき