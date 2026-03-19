蔣劉遺跡出土の西周時代の陶鬲。（西安＝新華社配信）【新華社西安3月19日】中国陝西省考古研究院は17日、同省蔣劉遺跡で西周時代の灰坑や墓が複数見つかり、土器や玉器、石器、銅器、骨器などが出土したと明らかにした。蔣劉遺跡は仰韶文化後期の大型環濠（かんごう）集落跡で、咸陽市芤陽（けいよう）県蔣劉村の北東側にある。陝西省考古研究院がこれまでに遺跡東側を発掘し、仰韶文化後期の
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