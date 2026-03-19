＜海南クラシック初日◇19日◇ミッションヒルズリゾート海口（中国）◇7637ヤード・パー72＞DPワールド（欧州）ツアーの第1ラウンドが進行している。27歳の桂川有人が5バーディ・2ボギーの「69」をマーク。3アンダーの好スタートを切った。【写真】前夜祭で漆黒ドレスを着こなす小祝さくら今週17日には、女子プロの小祝さくらと2024年に結婚していたことが明かされたばかり。桂川は24年から欧州に主戦場を移しており、今季は8試