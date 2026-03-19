ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï3·î19Æü¡¢²¤½£±óÀ¬¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¤Î¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç3·î29Æü¤Ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡Ê¥Ï¥à¥Ç¥ó¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¡¢4·î1Æü¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡Ê¥¦¥§¥ó¥Ö¥ê¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÇúÂ®¡ª±ö³­·ò¿Í¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹½éÆÀÅÀº£Ç¯6¡Á7·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½Á°¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ç¡¢WÇÕ½Ð¾ì¹ñ¤ÇÏ¢Àï¤¹¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï28Ì¾¤ò¾·½¸¡£º£Åß¤Ë¥Ö¥ó¥Ç