À½Ìý½ê¤Ç¤Î²ÐºÒ¤ò¸«¼é¤ë¿Í¤¿¤Á¡á7Æü¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¼óÅÔ¥Æ¥Ø¥é¥ó/Alireza Sotakbar/ISNA/AP via CNN Newsource¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡ÊCNN¡ËÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Ï18Æü¡¢À¯ºö¶âÍø¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÊÆ¹ñ¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ëÂÐ¥¤¥é¥óÀïÁè¤¬ÊÆ·ÐºÑ¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÉÔ³Î¼Â¡×¤À¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£À¯ºö¶âÍø¤Î¿ø¤¨ÃÖ¤­¤Ï»Ô¾ìÍ½Â¬¤È°ìÃ×¤·¤¿¡£FRBÅö¶É¼Ô¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»Ô¾ì¤Îº®Íð¤ÏÃ»´ü´Ö¤Ç¼ý¤Þ¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢FRB¤Î¥Ñ