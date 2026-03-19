気象庁が19日、東京で桜が開花したと発表しました。2025年より5日早い開花です。19日午後2時、気象庁の職員が東京・千代田区の靖国神社にあるソメイヨシノの標本木を確認したところ、開花の基準となる5から6輪以上で、60輪以上が咲いていることが確認されたことから東京での桜の開花を発表しました。2025年より5日早い開花で、今後も暖かい日が続くことから桜の開花は一気に進む見込みです。全国では広島でも19日、桜の開花が発表