パフォーマンス開始直前、静まり返った会場で最年少候補生が突然涙を流し、審査員が思わず困惑する異例の事態となった。【映像】本番直前にステージで号泣する美女たち3月17日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第4話が放送された。三次審査のステージに並んだBチームの4人。その顔にはすでに大粒の涙が伝っており、審査員のソン・ソンドゥク氏も驚きを隠せず「どうしてもう泣いているんですか？」と思わず問いかけた。最年