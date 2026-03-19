ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï3·î19Æü¡¢±Ñ¹ñ±óÀ¬¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¡ÊSAMURAI BLUE¡Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆüËÜ»þ´Ö3·î29Æü¤Ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡Ê¥°¥é¥¹¥´¡¼¡Ë¡¢Æ±4·î1Æü¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡Ê¥í¥ó¥É¥ó¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¥ª¥é¥ó¥À1Éô¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ëDFÉÚ°Â·òÍÎ¤¬¡¢2024Ç¯6·î°ÊÍè¡¢1Ç¯9¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤¿¡£±¦É¨¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤ëÄ¹´üÎ¥Ã¦¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢ºòÇ¯7·î¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥¢