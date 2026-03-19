◆女子プロゴルフツアーＶポイント×ＳＭＢＣレディス練習日（１９日、千葉・紫ＣＣすみれＣ＝６７３１ヤード、パー７２）今季初戦を迎える菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）は開幕前日の１９日、インコース９ホールをラウンド。「毎年開幕はすごく緊張する。（自身の）開幕でまだ予選を通ったことがないので、ちょっと怪しいけど、調子的には悪くないので、楽しめたら」と意気込みを語った。菅沼は不安障害の一つであ