消防によりますと、19日午後1時15分ごろ、福岡市東区水谷で「2階建ての一般住宅が爆発して燃えている」と近くの人から119番通報がありました。FBSのヘリからの映像では、白い煙が高く上がっているのが確認できました。消防車が出て消火にあたり、通報からおよそ1時間後に火の勢いはほぼ収まったということです。現場の消防隊員の情報では、高齢の女性が遺体で見つかったということです。警察は現時点で、遺体の確認はできていない