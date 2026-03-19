天津市浜海新区にある中海油田サービス有限公司（中海油服）ボーリング事業部のドリル用具メンテナンス自動化工場は2024年9月に着工し、25年9月末に全生産ラインで操業を開始した。新華網が伝えた。操業開始以来、同工場でメンテナンスを行ったドリル用具の数は累計6万本を上回った。この自動化工場は先進的な自動制御システム、オンライン検査測定技術、モノのインターネット（IoT）データプラットフォームを統合することで、ドリ