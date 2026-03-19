中国の人型ロボット（ヒューマノイド）メーカー「銀河通用機器人（Galbot）」はこのほど、人型ロボットにリアルタイムでテニスのスキルを学習させる世界初のアルゴリズム「LATENT」を発表しました。これにより、ロボットは人間とのテニスだけでなく、ロボット同士の自主的な対戦もできるようになりました。 テニスは人型ロボットの「究極の試験場」とも言えます。選手は往々にして毎秒6メートルを超えるスピードでコートを走り回り