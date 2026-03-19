日常生活や体調を整える場面で耳にする言葉の「響き」を頼りに、頭のリフレッシュを楽しんでみませんか？今回は、おなかに優しい定番のメニューから、生活に欠かせない薬の名前まで用意しました。3つの空欄に共通して当てはまる2文字は何か、パズルを解くような気持ちで導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。お□□□□みどめあ□□ヒント：虫刺されなど