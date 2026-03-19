Photo:aica この記事は2026年2月4日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。布団も経年劣化とともに、暖かさは失われていくもの。とはいえ、価格や手入れのしやすさ、収納性まで含めて考えると妥協せずに選ぶのはなかなか難しい……。そんな中、知ったのが「ウルトラ暖睡コンフォーター30SQUARES」。使いはじめた瞬間からその