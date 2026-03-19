YUSIIが、3rdシングル「GNOME」を3月18日に配信リリース。あわせて、同楽曲のMVを公開した。 （関連：【映像あり】YUSII、3rdシングル「GNOME」雪原の中で歌うMV） 本作は、音楽プロデューサーのRyosuke “Dr.R” Sakaiを迎えて制作。静かな夜の空気をまとったメロウなトラックに、繊細なボーカルが重なり、心の距離や揺らぎを淡く描き出す1曲となっている。オルタナティブR&Bを軸にしながら、