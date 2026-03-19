新派・松竹新喜劇の合同喜劇公演が東京・新橋演舞場で5月9日から上演されることになり、都内で19日、出演者らの記者会見が行われた。創始138年の新派と劇団創設78年の松竹新喜劇による7年ぶりの共演。松竹新喜劇から「お種と仙太郎」、新派から「明日の幸福」の2本立て上演となる。「お種−」は齋藤雅文さんが演出し、ゲストの久本雅美がしゅうと・お岩役に挑む。新派の波乃久里子、松竹新喜劇五人衆の藤山扇治郎、渋谷天笑、曽我