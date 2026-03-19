松本純 元国家公安委員長が19日朝、都内の病院で亡くなったことがわかりました。75歳でした。松本氏は横浜市議を経て1996年の衆議院選挙に自民党から立候補して初当選、以降、衆議院議員を7期務めました。自民党の麻生副総裁の最側近としても知られ、官房副長官や国家公安委員長など要職を歴任しました。2024年の衆院選で落選後は、自身の選挙区であった神奈川1区から立候補しないと表明していました。ことし1月に胃がんであること