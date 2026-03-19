「カメラのいらないテレビ電話」として、ミュージシャンGACKT、ひろゆきこと「2ちゃんねる」開設者西村博之氏、ドワンゴ創業者の川上量生氏、「新世紀エヴァンゲリオン」庵野秀明氏らが運営会社の取締役に名を連ねる、新たな国産SNSアプリ「POPOPO」のサービス提供が、18日午後3時からスタートした。アプリは音声で参加者同志の会話を楽しんだり、音楽の配信を聞いたりできるもので、POPOPO株式会社（本社：東京都中央区、矢倉純之