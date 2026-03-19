第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で大会史上初めて8強で敗退した日本代表「侍ジャパン」について、「カリフォルニア・ポスト」紙のディラン・ヘルナンデス記者が敗因を「アイデンティティの喪失」と指摘した。侍ジャパンは今大会、1次ラウンドC組を全勝突破し、準々決勝に進出。準々決勝のベネズエラ戦は大谷が先頭打者本塁打を放つと、森下にも3ランが飛び出したが、投手陣がベネズエラの強力打線につかまり、