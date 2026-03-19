警視庁は１９日、楽天のアカウントが乗っ取られ、通販サイト「楽天市場」で商品を勝手に注文される被害相談が昨年７月以降、約４００件に上ると明らかにした。中国に拠点を置く複数のショップが、別の通販サイトに商品を安値で出品し、楽天市場で不正購入した同じ商品を発送して利益を得ているとみている。発表によると、昨年１１月、川崎市の３０歳代男性は通販サイト「Ｑｏｏ１０（キューテン）」で２４本入りの缶チューハイ