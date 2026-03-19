小籔千豊（52）が18日放送のテレビ朝日系「かまいガチ」（水曜午後11時15分）に出演。吉本新喜劇のレジェンド池乃めだか（82）のエピソードを語った。芸能界の真偽不明のうわさ話を語るトーク企画「ここからは聞いた話なんやけど」を行った。小籔は「幸せなご家庭を築きはって、娘さんお二人やねんけど、ちっちゃい娘さんをめだかさんがお風呂入れんねんけど」と、めだかが過去に育児をしていたころのエピソードに言及。「上がって