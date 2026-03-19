◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第７節町田０―３鹿島（１８日・ＭＵＦＧ国立）鹿島は町田に３―０で快勝し、６連勝を飾った。初先発となったＭＦ松村優太とＦＷ田川亨介が前半にアシストをマークし、２―０で後半へ。終盤に途中出場のＦＷチャヴリッチがダメ押し点を奪った。＊＊＊鬼木達監督は、追加点となる２点目をアシストした田川について「あのスピード、強度を出せる選手は日本の中でなかなかい