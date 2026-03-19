ドジャースとファストファッションの最大手「ユニクロ」がパートナーシップ契約を締結したことが１８日（日本時間１９日）、正式発表された。ドジャースの今季開幕戦前日となる２５日（同２６日）に詳細が発表されるという。ドジャースとユニクロはインスタグラムにそれぞれのロゴと「０３．２５．２６」という文字が浮かび上がる連名投稿を行い「新たなパートナーシップが始まる。詳細は３月２５日に発表されるので、是非フォ