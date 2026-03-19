【モデルプレス＝2026/03/19】女優の内山理名が3月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのカボチャプリンを公開し、話題を呼んでいる。【写真】吉田栄作の13歳年下女優妻「カフェみたい」手作り大人スイーツ◆内山理名、離乳食作りからの手作りスイーツ披露内山は「離乳食作りからの大人はカボチャプリン」と報告。「オーブンで蒸し焼き、ラムとバニラオイルで大人スイーツ」とこだわりを明かした。公開された写真には