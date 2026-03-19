１３時３０分に日本鉱工業生産（確報値）（1月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 鉱工業生産（確報値）（1月）13:30 予想2.2%前回2.2%（前月比) 予想2.3%前回2.3%（前年比) 予想N/A前回1.3%（設備稼働率・前月比)