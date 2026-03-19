160.74ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 160.50エンベロープ1%上限（10日間） 159.64現値 158.9110日移動平均 158.59一目均衡表・転換線 157.5221日移動平均 157.32エンベロープ1%下限（10日間） 156.13100日移動平均 156.09一目均衡表・基準線 155.78一目均衡表・雲（上限） 155.40一目均衡表・雲（下限） 154.31ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 152.0