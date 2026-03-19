2016年1月8日、衝撃の再集結発表から今年で10年を迎えたTHE YELLOW MONKEY。二枚のオリジナル・アルバムのリリースや全国ツアー、ドーム公演など精力的に活動を続けてきた彼らが今年の同日1月8日に発表したのが、ファンクラブツアー「TOUR 2026 THE COUNTDOWN 〜Are you a BELIEVER.?〜」だ。このツアーは、再集結の発表と同時に新たに設立されたオフィシャルファンクラブがバンドと共に10周年を迎えたことを記念して開催されるも