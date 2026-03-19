SnowManの佐久間大介（33）が19日、都内でペットラインのキャットフード「懐石」の新CM発表会に出席した。私生活でともに暮らしている2匹の猫「ツナ」「シャチ」への愛をにじませる場面もあった。ツナとシャチへの思いを、ブランド名「かいせき」の四文字で作文を披露することになると、「かわいいだけじゃダメですか？」「いいに決まっている！！」「世界一かわいい」「キミは猫様だから」と発表。会場のモニターに自宅での