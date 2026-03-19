歌舞伎俳優の市川團十郎（48）が17日、ブログを更新。長女・麗禾（14）と長男・勸玄（12）の成長ぶりを明かし、反響を呼んでいる。【映像】「麻央さんにそっくり」と話題 成長した麗禾と勸玄SNSで、キッチンで仲良くクッキーを作る姿や自宅で稽古に励む様子など、子どもたちについて発信してきた團十郎。2月3日に更新したInstagramでは、節分イベントに親子で参加したことを報告し、和服を着た麗禾と勸玄の写真を投稿。「美男