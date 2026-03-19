◇世界カーリング選手権2026(現地14日〜22日、カナダ・カルガリー)カーリング女子日本代表(ロコ・ソラーレ)が日本時間19日、イタリアに勝利しました。4勝2敗で折り返した日本。第1エンドでイタリアのミスもあり序盤から2点を獲得。第4エンドでは両チーム最後のストーンをそれぞれ1つずつ残した段階でハウスには7つのストーン。日本がNo1からNo3に位置しています。イタリアが最後のストーンでNo1を狙いますが収まらず、日本が一気に