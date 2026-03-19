3月19日（現地時間18日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズが敵地のトヨタ・センターでヒューストン・ロケッツと対戦した。 6連勝と好調のレイカーズは17日（同16日）の試合に続き、ウェスタン・カンファレンス4位につけるロケッツとの直接対決。ルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブス、マーカス・スマート、レブロン・ジェームズ、ディアンドレ・エイト