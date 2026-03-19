こっちのけんとが手がけた新曲「あるけまっすぐパレード」が、NHK Eテレで放送中の番組『おとうさんといっしょ』の新楽曲として起用。3月23日より番組内でオンエアされる。 （関連：Mrs. GREEN APPLE、藤井 風、YOASOBI……『MUSIC AWARDS JAPAN』主要部門は誰の手に？） 同番組は、蒸気機関車D103が自慢の“レオレオ駅”を舞台に、個性豊かなキャラクターたちが歌やダンスで活躍する教育エンターテインメ