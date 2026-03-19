スターシーズが底堅く推移している。同社は１９日、子会社のスターシーズデジタルが、英ＢＰ＜BP＞グループのカストロール社とｘＦｕｓｉｏｎ技術日本（東京都千代田区）との間で、日本市場向けの統合型液冷ＡＩデータセンターソリューションに関する戦略的協業の可能性を検討することを目的として、戦略的協業に関する覚書を締結したと発表。これが株価を下支えしたよう