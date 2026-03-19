フレアスが堅調な動きとなっている。正午ごろに発表した２月度の月次売上速報で、主力のマッサージ直営事業売上高が３億２１００万円（前年同月比２％増）となり、３カ月連続で前年同月を上回ったことが好材料視されている。 出所：MINKABU PRESS