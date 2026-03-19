ロームは続落。ＳＭＢＣ日興証券は１８日、同社株の投資評価を３段階で最上位の「１」から真ん中の「２」に引き下げた。目標株価は３５００円（従来１９００円）とした。構造改革は一定程度織り込まれたと判断しており、保有資産の評価に左右される状況とみている。キオクシアホールディングスを含めた東芝の保有評価も映しつつあり、株価のカタリスト（材料）はデンソーによる買収提案の具体化なども含んだ国