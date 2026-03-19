「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１９日午後１時現在で日本コークス工業が「買い予想数上昇」４位となっている。 日本コークスは大幅安。今月１０日以降はジリ高基調を続けてきたが、きょうは大きく売り優勢に傾いている。原油価格の高騰を背景に、同じ化石燃料である石炭やコークスは代替燃料としての需要喚起が見込まれるため、同社株への物色人気を後押ししてきた。目先は