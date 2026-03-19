波のようが、新曲「湖」を3月18日に配信リリース。あわせて、同楽曲のMVを公開した。 （関連：ミーマイナー「何度人生をやり直しても、このバンドをやる」失ったものを“光”に変えた終わりと始まりの夜） 同楽曲は、4月15日にリリースされるニューアルバム『模様』からの先行シングル。2019年からアメリカ ニューヨークに在住しているちあき（Vo）が、ニューヨー