[3.16 J-VILLAGE CUP U-18決勝 U-18日本代表 2-0 U-17日本高校選抜 Jヴィレッジスタジアム]3月16日、「第8回J-VILLAGE CUP U-18」(福島・Jヴィレッジ)は決勝戦を迎え、U-18日本代表はU-17日本高校選抜と対戦。2-0の勝利で大会を制した。GKエジケ唯吹ヴィンセントジュニア(鳥栖U-18/2年)はこの試合でゲーム主将として先発フル出場。完封勝利での大会制覇に貢献してみせた。エジケにとっては昨年のAFC U17アジアカップ以来の代