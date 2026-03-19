リバプールのエジプト代表FWモハメド・サラーが18日のUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメント1回戦第2戦のガラタサライ戦(○4-0、2戦合計4-1)で、大会通算50ゴール目を記録した。リバプールは10日に敵地で行われた第1戦で0-1と敗北。逆転を目指し、本拠地アンフィールドでの第2戦に臨んだ。サラーは1-0(2戦合計1-1)の前半アディショナルタイムにPKを失敗したが、後半6分にFWウーゴ・エキティケの勝ち越し点をアシ