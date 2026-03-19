[3.18 J1百年構想リーグ第6節 町田 0-3 鹿島 MUFG]長年の悩みから解放された快速アタッカーが、リハビリ明けの今季初先発初出場でさっそく結果を出した。鹿島アントラーズのMF松村優太は0-0で迎えた前半5分、FWレオ・セアラからの縦パスを受けて右サイドを縦突破。「今日は左サイドに鈴木(優磨)選手が出ていたし、田川(亨介)選手、レオ・セアラ選手もいて、どこかしらに上げれば入るだろうみたいなイメージはあった」。相手を