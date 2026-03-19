[故障者情報]奈良クラブは19日、MF一村聖連が左第5中足骨骨折と診断され、今月中旬に奈良県内の医療機関で手術を実施したと発表した。全治は約4か月となる。一村は10日のトレーニングで負傷。びわこ成蹊スポーツ大から今季加入し、ここまでリーグ戦2試合に出場していた。