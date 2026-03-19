「小松菜ともやしのナムル」【画像で見る】レンチンして調味料であえて完成！「小松菜ともやしのナムル」買ったらすぐに使わないとしなびてしまいそう…とまとめ買いをためらいがちな葉物野菜。小松菜は洗って切ってポリ袋で冷蔵室保存すれば数日間シャキッと感を保てます！時間がある日にまとめ切りの下ごしらえをしておいて、忙しい日にさっと作れる小松菜のレシピをご紹介します。教えてくれたのは…▷郄山かづえさ