【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2026年さらなる飛躍が期待されるSony Musicの3組のアーティスト、ハンブレッダーズ、jo0ji、離婚伝説の楽曲を原案とした短編映像プロジェクト『#あの日の春の歌』のフルムービーが公開された。 ■ハンブレッダーズ、jo0ji、離婚伝説の楽曲が彩る春の物語 本作には、3月16日に公開されたTVCMと同様に、注目の若手女優である夏目透羽、遠藤さくら（乃木坂4