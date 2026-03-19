Snow Manの佐久間大介が出演する日本テレビ系『ヒロミのおせっ買い！』（3月21日放送）のオフショットが、番組公式Xで公開された。 【写真】佐久間大介のふんわり前髪外ハネロングヘア『ヒロミのおせっ買い！』オフショット①～④ ■番組では横山裕との共演シーンも オフショットで佐久間は、前髪をふんわり分け、毛先外ハネの肩までのばしたロングヘアで登場。買い物カゴを両手で抱えてうれしそうにほほ