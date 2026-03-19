イオンリテールは20日から「イオン超！春トク祭り」を開催。関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の「イオン」「イオンスタイル」（一部除く）にて、総菜売場の“春のイチオシ商品”として「焼鳥」と「ピザ」を強化して展開する。【画像】花見にぴったり！強化されたお得なメニューイチオシ商品「国産鶏の焼鳥串」は、濃口醤油とたまり醤油を合わせ、三温糖で甘みとコクを引き出した「醤油だれ」と、本みりんと藻塩で素材の旨み