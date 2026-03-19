マルチクリエイター・こっちのけんとの新曲「あるけまっすぐパレード」が、NHK Eテレの『おとうさんといっしょ』の新楽曲として起用されることが決定した。【写真】赤ちゃんを抱いたイラストとともに子どもの誕生を報告したこっちのけんと『おとうさんといっしょ』は、蒸気機関車D103が自慢の「レオレオ駅」を舞台に、シュッシュ、ポッポ、ゆめ、まさとも、パンタン駅長、どんぐーといった個性豊かなキャラクターたちが歌やダ