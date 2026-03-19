第1子妊娠中の女優・筧美和子（32）が、18日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。ウオーキングについての悩みを告白した。同番組で筧は、久しぶりに運動を再開したことを報告。「妊娠後期なので、やらないとヤバイ」という筧に、お笑いタレントのケンドーコバヤシは「ある程度体を動かさないとね。最近はギリギリまで皆さん仕事をしはるから」と気づかった。筧は「朝