キデイランドは、「ちいかわ」のオフィシャルショップ『ちいかわらんど 池袋パルコ店』を4月3日にグランドオープンする。【写真100枚超】うさぎから髪の毛!?王子に変身ちいかわ＆ハチワレはプリンセスに「ちいかわ」は、イラストレーターのナガノ氏が描く、X（旧twitter）発の漫画作品。その後、2020年12月から商品化されて、公式オンラインストア『ちいかわマーケット』をオープンし、Xに投稿していた漫画も書籍になった。