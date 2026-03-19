アーティスト・こっちのけんと(29）が手がけた新曲「あるけまっすぐパレード」が、NHK Eテレ「おとうさんといっしょ」の新楽曲として起用されることが19日、決定した。けんとは18日に第1子誕生を発表したばかり。楽曲制作時には既に子供を授かっていたといい、「こんな奇跡的な機会はないなと思い『あるけまっすぐパレード』を書き下ろしました」と喜びいっぱいに明かした。「おとうさんといっしょ」は、蒸気機関車D103が自慢